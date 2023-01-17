Россиянка лишилась шенгена на финской границе из-за обмана

Россиянка обманула финских пограничников и лишилась шенгена.
Соотечественница обманула пограничников, нарушив правила транзита, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал, посвященный путешествиям.
Уточняется, что при прохождении контроля на российско-финской границе девушка убедила пограничника, что направляется из Санкт-Петербурга в Хельсинки, чтобы улететь в Стамбул.
«Пропустили без вопросов, даже билетов не попросили. Однако в Турцию я не полетела, а отправилась сразу в Испанию», — рассказала россиянка, отметив, что представители авиакомпании на регистрации на рейс вопросов также не задавали.
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