Россиянка лишилась шенгена на финской границе из-за обмана

Россиянка обманула финских пограничников и лишилась шенгена.

Соотечественница обманула пограничников, нарушив правила транзита, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал, посвященный путешествиям.

Уточняется, что при прохождении контроля на российско-финской границе девушка убедила пограничника, что направляется из Санкт-Петербурга в Хельсинки, чтобы улететь в Стамбул.

«Пропустили без вопросов, даже билетов не попросили. Однако в Турцию я не полетела, а отправилась сразу в Испанию», — рассказала россиянка, отметив, что представители авиакомпании на регистрации на рейс вопросов также не задавали.