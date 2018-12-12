Россиянка продала новорожденную дочь за 500 тысяч рублей

21-летняя жительница Пскова была задержана после того, как продала новорожденную дочь.

Девушка начала искать покупательницу в социальных сетях, когда узнала о своей беременности. За ребенка она требовала 500 тысяч рублей и в итоге договорилась с 46-летней жительницей Вологды, пишет Cosmopolitan.

В ноябре девушка родила дочь в одной из клиник Пскова. После выписки из роддома молодая мать передала ребенка покупательнице.

Сотрудники полиции задержали женщин, а новорожденную передали в медицинское учреждение.

На девушку завели уголовное дело по статье "Торговля людьми".

Покупательница тоже находится под арестом до решения вопроса об избрании ей меры пресечения.