Россиянка стала моделью благодаря сходству с Дженнифер Лопес

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Наталья из Челябинска удивила пользователей своим сходством с Дженнифер Лопес.
Девушку заметили после того, как визажист сделала ей макияж и опубликовала бьюти-преображение в соцсетях, пишет Cosmopolitan.
По словам Натальи, раньше она не замечала сходства с американской певицей. Теперь студентка педагогического университета работает моделью.
"Всё началось в марте, когда Яна (визажист) впервые накрасила меня… Она сразу начала говорить,что я очень похожа на Джей Ло, и она хочет что-то подобное сделать. А когда Яна мне макияж делала, смотрю в зеркало – и как будто действительно это Дженнифер Лопес, а не я", – рассказала девушка
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