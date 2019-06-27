Россиянка стала моделью благодаря сходству с Дженнифер Лопес

Наталья из Челябинска удивила пользователей своим сходством с Дженнифер Лопес.

Девушку заметили после того, как визажист сделала ей макияж и опубликовала бьюти-преображение в соцсетях, пишет Cosmopolitan.

По словам Натальи, раньше она не замечала сходства с американской певицей. Теперь студентка педагогического университета работает моделью.

"Всё началось в марте, когда Яна (визажист) впервые накрасила меня… Она сразу начала говорить,что я очень похожа на Джей Ло, и она хочет что-то подобное сделать. А когда Яна мне макияж делала, смотрю в зеркало – и как будто действительно это Дженнифер Лопес, а не я", – рассказала девушка