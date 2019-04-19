Россиянкам рассказали, как вычислить изменника

Если вы обеспокоены тем, что ваш партнер может вам изменять, внимательно посмотрите на его лицо, говорят австралийские ученые.

Ученые провели эксперимент, где предложили 751 мужчине и женщине изучить 100 изображений мужских лиц. Опрошенных попросили по 10-бальной системе оценить их "неверность". На фото были мужчины, которые заранее рассказали, изменяли ли они когда-нибудь своим партнерам, пишет "360".

Почти каждый пятый смог сказать, способен ли тот или иной "подопытный" на обман. По мнению исследователей, это обусловлено эволюцией. Женщины якобы опасаются потенциальных партнеров, которые не способны на создание семьи, а мужчины узнают "в лицо" соперников, которые могут увести у них жену.

Исследователи из Университета Западной Австралии заявили, что мужчины с мужественными чертами лица более склонны к беспрекословному сексу и готовы иметь несколько партнеров. А вот ухоженные мужчины имеют меньше шансов украсть чужого партнера.

Исследователи также просили мужчин и женщин оценить женские лица. Но практически ни один из опрошенных не смог понять по лицу женщины, изменяла ли она когда-нибудь своему партнеру.