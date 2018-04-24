Россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия

Россия оказалась среди стран, чьи законы не защищают женщин от насилия.

Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирного банка Women, Business and the Law 2018, передает "Лента.ру".

Помимо России, в докладе фигурируют 20 стран, которые набрали ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин. Таким образом, Россия оказалась на одной ступени с Узбекистаном, Либерией, Габоном, Ираном, Йеменом и ОАЭ. 35 процентов государств с нулевым рейтингом находятся в Средней Азии и Северной Африке, 19 процентов — в Черной Африке.

Авторы доклада указывают, что в России нет законов о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении. В Уголовном кодексе отсутствует статья о сексуальном насилии на работе, и для таких случаев не предусмотрены гражданско-правовые средства судебной защиты.

Основа безопасности женщины в стране — это решение вопроса о семейных побоях, отмечается в отчете. В 36 из 189 проанализированных стран эта область никак не регулируется. 29 из этих государств находятся в Африке и Центральной Азии. Оставшиеся семь — это Россия, Афганистан, Армения, Гаити, Узбекистан, Микронезия и Мьянма.

В феврале депутаты Госдумы обсуждали возможность юридического определения приставаний и домогательств на работе. Дискуссия ничем не закончилась, а в Совете Федерации предположили, что уточнять такие термины не обязательно.