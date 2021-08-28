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Российская актриса, у которой ухудшилось здоровье, попросила помощи у поклонников

Новости. Общество
21:40, 29 Августа 2021
фото: @makeevan / Instagram

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Российская актриса Анастасия Макеева на своей странице в социальной сети Instagram попросила помощи у своих поклонников в разрешении семейного конфликта, из-за которого у нее ухудшилось здоровье.

В своей публикации Макеева пожаловалась на ухудшение здоровья из-за «насильственного втягивания в конфликт» между ее новым мужем Романом Мальковым и его бывшей женой Светланой, у которых после развода остались четверо детей.Старший сын проживает с отцом и его новой супругой, остальные остались с матерью в Словении, пишет «Лента.ру».

«Все, кто хочет помочь мне справиться с ухудшением здоровья из-за насильственного втягивания меня в конфликт, прошу сделать репост с призывом оставить меня в покое. Я нуждаюсь в вашей помощи», — обратилась Макеева, подчеркнув, что не желает участвовать в семейных разборках Мальковых.

Ранее Анастасия Макеева рассказала, что родители помогли ей погасить ипотеку за квартиру в Москве. Она с трудом выплачивала кредит за жилье из-за курса доллара.

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