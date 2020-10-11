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Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына

Новости. Общество
19:40, 12 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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Оперативники задержали женщину за повешение своего четырехлетнего сына в подмосковном Пушкине.

Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, 11 октября с 15:00 до 17:00 подозреваемая у себя в квартире в Пушкино совершила убийство четырехлетнего сына путем его повешения. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой", - сообщила Врадий.

Следователи задержали 43-летнюю мать ребенка по подозрению в убийстве. Мотивы убийства она объяснить не смогла.

Следствие потребует арестовать женщину. Ей предъявлено обвинение в убийстве ребенка.

"Следователем 43-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. В ходе следствия женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, женщина имеет еще троих детей и работает учительницей. Сейчас проверяется информация о том, что она наблюдалась у психиатра.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-12 20:13:19
Каковы наши дальнейшие действия ? Обсуждать-негодовать ?
кир
2020-10-12 20:05:03
Зачем писать про сумасшедших? Редакция, кто у вас нас за людей не считает и подает всякую грязь? 
Неравнодушный
2020-10-12 19:59:56
С такими учителями заикаться начнёшь, и писаться.
Гость
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