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Российская школьница час простояла на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам

Новости. Общество
17:30, 09 Мая 2020
фото: https://pixabay.com/
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Школьница из Екатеринбурга Каролина Черных простояла 1 час и 17 минут на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам Великой Отечественной войны.

По данным "КП", 11-летняя Каролина в честь 75-летия Победы захотела сделать что-нибудь мужественное и таким образом поблагодарить ветеранов за мирные годы. "Стояние на гвоздях требует мужества, и я подумала, что это достойный рекорд в память о моих прадедах и прапрадедах, которые геройски воевали на фронтах Второй мировой войны", — пояснила девочка.

Она уточнила, что одна минута нахождения на гвоздях означает год мирной жизни после войны. Установить рекорд ей помогли военные песни и фильм «В бой идут одни старики».

"С 45-й минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться. Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой", — отметила Каролина.

Издание пишет, что школьница — из многодетной семьи. С самого детства она увлекается спортом, а тренировать себя доверяет только отцу. Девочка уже имеет десятки наград и медалей, в том числе "Первая ракетка России" среди детей, отмечает Лента.ру.

 

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Комментарии

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Ткачев
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