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Российская стюардесса рассказала правду о "страстях" между членами экипажа

Новости. Общество
21:30, 16 Марта 2021
фото: @claudy.fly
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Российская стюардесса, ведущая блог о своей профессии, раскрыла правду о "страстях" между членами экипажа и пассажирами на рабочем месте.

Своими наблюдениями девушка поделилась в Instagram-аккаунте, передает Лента.ру.

Так, отвечая на вопрос, мечтают ли бортпроводницы о пилотах или пассажирах бизнес-класса, сотрудница авиакомпании заявила, что зачастую они даже не успевают запомнить лица путешественников.

"В рейсе много обязанностей. И в первую очередь твоя голова забита тем, чтобы отнести кофе, заполнить документы, написать отчет, и только после этого успеваешь отфильтровать мысли по поводу "о, боже, какой мужчина!"", — пояснила автор.

Так же девушка прокомментировала и ситуацию с пилотами. "С ними мы общаемся каждый день, и им нечем нас удивить. Летчики такие же люди, так же снимают с себя форму каждый день после работы и живут обычной жизнью", — уточнила стюардесса.

При этом она отметила, что и пассажиры, и пилоты могут иногда пытаться знакомиться с бортпроводницами, но ревновать их не стоит.

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