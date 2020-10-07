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Российская ведущая рассказала, что герои современного телевидения - ненастоящие

Новости. Общество
21:30, 07 Октября 2020
фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Знаменитая телеведущая Елена Ханга раскритиковала современное российское телевидение.

В интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" Елена Ханга сравнила телевидение с порно, снятым домохозяйками, информирует Lenta.ru.

Ханга призналась, что сегодня не смотрит телевизор, хотя раньше в России существовали хорошие "знаковые передачи". Ведущая подчеркнула, что постсоветское телевидение отличалось от современного тем, что в нем "не было подстав": героями шоу были реальные люди со своими историями, а не актеры.

"Ты перестаешь им верить, тебе уже неинтересно смотреть это, потому что ты понимаешь, что это все ненастоящее", — прокомментировала Ханга современные ток-шоу. Ведущая добавила, что сегодня зрители могут "подозревать неискренность" со стороны героев передач.

Для иллюстрации своей мысли она привела "очень неприличное" сравнение: "Мне сказали, что самые популярные ролики — не порно с актерами, где накачанные мужчины, где изысканные, тонкие, красивые, грудастые актрисы, модели, женщины, а порно, снятое домохозяйками. Потому что они страшные, никакие, неуклюжие, все они делают не так, но они настоящие. И людям интересно смотреть настоящее".

Елена Ханга — российская теле- и радиоведущая. Вела программы "Про это", первое российское ток-шоу о сексе и "Принцип домино" на НТВ.

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