Российские аптеки начали продавать лекарства в кредит

Появились pos-кредиты на лекарства.

Покупателям могут предоставить кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей со ставкой 23% годовых. Срок кредитования – от трех месяцев до года, пишет "КоммерсантЪ".



Пока pos-кредитование работает в нескольких аптеках Москвы. Эффективность проекта в банке обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.

Кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами.



Под ними в компании подразумевают лекарства по цене от 500 рублей. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%.



При целевом кредите вероятность одобрения банком возрастает в несколько раз.