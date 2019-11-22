Российские аптеки начали продавать лекарства в кредит

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Появились pos-кредиты на лекарства.
Покупателям могут предоставить кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей со ставкой 23% годовых. Срок кредитования – от трех месяцев до года, пишет "КоммерсантЪ".
Пока pos-кредитование работает в нескольких аптеках Москвы. Эффективность проекта в банке обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.
Кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами.
Под ними в компании подразумевают лекарства по цене от 500 рублей. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%.
При целевом кредите вероятность одобрения банком возрастает в несколько раз.
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