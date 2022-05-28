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Российские авиакомпании будут летать без дополнительных проверок

Новости. Экономика
22:00, 28 Мая 2022
фото: © Soeren Stache /dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press

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Росавиация разрешила авиакомпаниям использовать старые базы данных до конца 2022 года.

Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям использовать устаревшие базы данных, в том числе навигационные. Речь идет о самолетах зарубежных производителей, которые перешли в российский реестр после 24 февраля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства, о чем пишет Лента.ру.

До конца 2022 года перевозчики могут эксплуатировать летную технику и комплектующие, выданные ранее другими странами, без дополнительных проверок.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что данные меры позволят избежать коллапса в авиации как минимум в предстоящем летнем сезоне. Руководитель аналитического агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев назвал такое решение «меньшим из зол».

 «Авиавласти предложили компромиссный вариант, когда основные правовые конструкции сохраняются. Впрочем, если выбирать меньшее из зол, то спорные трактовки ряда постулатов лучше, чем бесспорный паралич авиатранспорта», — рассказал он.

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