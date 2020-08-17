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17.08.2020 18:00

"Российские коммунальные системы" запускают "Горячую линию о холодной воде"

Новости. Общество
16:20, 18 Августа 2020
фото: © РКС-Петрозаводск
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Крупнейший оператор водоснабжения в России "РКС" запускает для своих абонентов "Горячую линию о холодной воде".

Ее целью является возможность открыто и честно говорить с потребителями, живущими во всех городах работы компании. Ежемесячно коммерческий директор "Российских коммунальных систем" Светлана Логинова будет в прямом эфире отвечать на вопросы клиентов о начислениях, квитанциях, личных кабинетах, тарифах и способах оплаты – можно задавать любые вопросы, касающиеся услуг водоотведения и водоснабжения.

Первая прямая линия состоится в среду 9 сентября с 11.00 до 12.30. Абоненты, в том числе и из Петрозаводска, смогут звонить на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34, задавать вопросы, делиться проблемами, предлагать интересные решения. Петрозаводчанам отправить свой вопрос можно на электронный адрес hotline@roscomsys.ru или написать на бумаге и передать специалисту Центра Единого Обслуживания, расположенного по адресу ул. Гоголя, д.60.

"Мы хотим быть рядом со своими клиентами, понимать их проблемы, получать информацию из первых рук, таким образом решая вопросы, связанные с клиентским сервисом, еще быстрее", – говорит коммерческий директор РКС Светлана Логинова. "Наша задача – сделать реальную, рабочую линию, обратиться на которую без ограничений смогут абоненты любых возрастов. Для этого мы предложили разные способы связи, чтобы теперь ни один вопрос не остался незамеченным".

Ответы на вопросы ищите после прямого эфира в разделе "Горячая линия о холодной воде" на сайте pks-vodokanal.ru. Ждем ваших вопросов!

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