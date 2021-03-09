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Российские мужчины чаще дают в долг до зарплаты, чем женщины

Новости. Общество
19:40, 10 Марта 2021
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin
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Особенно – мужчины старше 45 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел исследовательский центр SuperJob. В опросе приняли участие 2,5 тысячи трудоустроенных граждан России из самых разных уголков страны.

Как отмечают в SuperJob, россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев, но выручить коллегу до зарплаты – нормальная практика для каждого десятого сотрудника. Причем мужчины одалживают коллегам в 1,5 раза чаще женщин (12 и 8% соответственно).

Средняя сумма, которую россияне готовы подкинуть до зарплаты коллеге, составляет 5800 рублей. Другу могут одолжить почти вдвое больше: в среднем 12300 рублей, а родственнику – втрое: 18000 рублей.

Мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины: в среднем 7000 и 4300 рублей соответственно. Причем респонденты старше 45 лет готовы помочь сослуживцу больше суммой, чем молодежь до 24 лет: 6400 и 5000 рублей соответственно.

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