890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии рассказал подробности о заболевших COVID-19 сотрудниках детсада 3
19.06.2020 09:56
Работники кафе в Петрозаводске нарушили эпидемиологические требования 2
19.06.2020 13:32
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы 5
19.06.2020 12:11
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
19.06.2020 08:29
Глава Сортавалы: "Я не могу это расценить иначе как попытку захвата власти" 2
19.06.2020 16:26
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15

Российские пляжи можно будет посещать без масок

Новости. Общество
22:00, 19 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Об этом в эфире программы "60 минут" сообщила глава Ростуризма РФ Зарина Догузова.

Российские пляжи можно будет посещать без медицинский масок, пишет ФАН.

По словам главы ведомства, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет снять все ограничения, связанные с отдыхом. Определенную сознательность должны проявлять и сами граждане.

"По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски", – заявила Зарина Догузова.

В закрытых помещениях масочный режим сохранится. Догузова добавила, что на пляжах все лежаки будут регулярно дезинфицироваться. В гостиницах будет соблюдаться социальная дистанция, в том числе в ресторанах и бассейнах.

"Я все-таки исхожу из того, что отдыху этим летом быть. Мы достаточно большую работу проделали, чтобы наши граждане смогли комфортно, пусть и с определенными ограничениями", – руководитель Ростуризма.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 13
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 8
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»