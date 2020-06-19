Российские пляжи можно будет посещать без масок

Об этом в эфире программы "60 минут" сообщила глава Ростуризма РФ Зарина Догузова.

Российские пляжи можно будет посещать без медицинский масок, пишет ФАН.

По словам главы ведомства, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет снять все ограничения, связанные с отдыхом. Определенную сознательность должны проявлять и сами граждане.



"По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски", – заявила Зарина Догузова.

В закрытых помещениях масочный режим сохранится. Догузова добавила, что на пляжах все лежаки будут регулярно дезинфицироваться. В гостиницах будет соблюдаться социальная дистанция, в том числе в ресторанах и бассейнах.

"Я все-таки исхожу из того, что отдыху этим летом быть. Мы достаточно большую работу проделали, чтобы наши граждане смогли комфортно, пусть и с определенными ограничениями", – руководитель Ростуризма.