Российские приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам

Судебные приставы не смогли взыскать с актера Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске, следует из официальной базы управления Федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия.

Из записи в базе данных судебных приставов следует, что исполнительное производство за неуплату налогов и сборов, а также пенни за них было открыто 13 июня 2018 года. Сумма, которую должен Депардье налоговым службам, и срок, за который она накопилась, в документе не фигурируют, сообщает РБК.

Исполнительное производство в отношении актера было прекращено спустя две недели, 28 июня, по ст. 46 ч. 1 п. 4 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

На основании этой статьи исполнительный документ, по которому не проводилось взыскание, возвращается изыскателю, если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

В феврале 2013 года актер Жерар Депардье, спустя месяц после получения гражданства, прописался в Саранске, в квартире директора Госфильмофонда России Николая Бородачева, с которым он дружил.

В 2012 году Депардье покинул Францию, в которой правительство приняло решение резко повысить налог для состоятельных граждан — с 2013 года состоятельных французов с доходом выше €1,3 млн обязали платить с доходов 75-процентный налог. После этого актер некоторое жил в Бельгии, а в начале 2013 года получил российское гражданство.

В феврале 2018 году Депардье заявил Le Parisien, что в ближайшее время он намерен переехать в Алжир. «Вскоре я буду жить в Алжире. Это прекрасная страна, историей которой я всегда интересовался», — сказал он.