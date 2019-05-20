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Новости. Общество
21:05, 20 Мая 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Российские работодатели задолжали сотрудникам почти 3 млрд рублей

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По данным на 1 апреля задолженность по зарплатам в РФ составляла почти 2,9 млрд рублей.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время X съезда Федерации независимых профсоюзов России, пишет "Коммерсантъ".

"Но в то же время за период января—февраля текущего года была погашена задолженность перед 68 тыс. работников на общую сумму 2,9 млрд рублей",— отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что в 2018 году была ликвидирована задолженность по зарплате перед 540 тысячами работниками на сумму 13,6 млрд рублей.

Голикова также обратила внимание на то, что официальные данные статистики отличаются от тех цифр, которые приводятся на совещании. "Это факт, который имеет место быть и который подтверждается данными Роструда России",— уточнила вице-премьер.

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