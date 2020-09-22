Российские режиссеры поборются за 1,5 млн рублей в Петрозаводске

Как сообщили в Минкультуры РК, в кинотеатре "Премьер" пройдет фестиваль короткометражных фильмов.

Фестиваль уличного кино проводится уже шесть лет. Зрители сами выбирают лучшую работу. Мероприятие не предполагает закрытых площадок, жюри и билетов.

В программе будет восемь короткометражных фильмов. Их оценят зрители 26 сентября:

- "Подвиг" (режиссер Иван Петухов);

- "Белым по черному" (режиссер Антон Мамыкин);

- "Ничто не помешает нам любить" (режиссер Ян Гэ);

- "Маруся" (режиссер Светлана Устинова);

- "Подводник" (режиссер Александр Назаров);

- "Трудности перехода" (режиссер Алёна Корчагина);

- "Большая восьмерка" (режиссер Иван Соснин);

- "Интересное кино" (режиссер Араик Крпоян).

Вход свободный для жителей, старше 16 лет.



Напомним, кинотеатр "Премьер" возобновил работу с 20 августа после длительного карантина.