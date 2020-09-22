Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где грузовики превратили легковушку в груду металла (ФОТО) 7
Сегодня 12:08
"Лечение" депрессии алкоголем признали очень опасным 7
22.09.2020 19:10
Суд назначил нового адвоката для защиты интересов осужденного за педофилию Юрия Дмитриева 19
22.09.2020 18:21
Полиция провела следственный эксперимент на месте смертельного ДТП в Петрозаводске 1
22.09.2020 16:38
Употребление домашних заготовок может привести к летальному исходу, предупредили россиян 4
22.09.2020 21:30

Российские режиссеры поборются за 1,5 млн рублей в Петрозаводске

Новости. Культура
14:11, 23 Сентября 2020
фото: © Кинотеатр "Премьер"
Загрузка...

Как сообщили в Минкультуры РК, в кинотеатре "Премьер" пройдет фестиваль короткометражных фильмов.

Фестиваль уличного кино проводится уже шесть лет. Зрители сами выбирают лучшую работу. Мероприятие не предполагает закрытых площадок, жюри и билетов.

В программе будет восемь короткометражных фильмов. Их оценят зрители 26 сентября:

- "Подвиг" (режиссер Иван Петухов);
- "Белым по черному" (режиссер Антон Мамыкин);
- "Ничто не помешает нам любить" (режиссер Ян Гэ);
- "Маруся" (режиссер Светлана Устинова);
- "Подводник" (режиссер Александр Назаров);
- "Трудности перехода" (режиссер Алёна Корчагина);
- "Большая восьмерка" (режиссер Иван Соснин);
- "Интересное кино" (режиссер Араик Крпоян).

Вход свободный для жителей, старше 16 лет.

Напомним, кинотеатр "Премьер" возобновил работу с 20 августа после длительного карантина. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»