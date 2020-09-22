Российские режиссеры поборются за 1,5 млн рублей в Петрозаводске

Как сообщили в Минкультуры РК, в кинотеатре "Премьер" пройдет фестиваль короткометражных фильмов.
Фестиваль уличного кино проводится уже шесть лет. Зрители сами выбирают лучшую работу. Мероприятие не предполагает закрытых площадок, жюри и билетов.
В программе будет восемь короткометражных фильмов. Их оценят зрители 26 сентября:
- "Подвиг" (режиссер Иван Петухов);
- "Белым по черному" (режиссер Антон Мамыкин);
- "Ничто не помешает нам любить" (режиссер Ян Гэ);
- "Маруся" (режиссер Светлана Устинова);
- "Подводник" (режиссер Александр Назаров);
- "Трудности перехода" (режиссер Алёна Корчагина);
- "Большая восьмерка" (режиссер Иван Соснин);
- "Интересное кино" (режиссер Араик Крпоян).
Вход свободный для жителей, старше 16 лет.
Напомним, кинотеатр "Премьер" возобновил работу с 20 августа после длительного карантина.
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