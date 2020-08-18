Кинотеатр "Премьер" в Петрозаводске возобновляет работу

В четверг, 20 августа, в 14.00 кинотеатр "Премьер" примет первых посетителей, сообщили в Минкультуры Карелии.

В репертуаре кинотеатра четыре фильма для разных возрастных категорий: "Куриный забег" (6+), "Ключ времени" (12+), "Неизвестная Италия. Матера – город из камня" (12+) и "Тень звезды" (16+).

Расписание и подробности смотрите здесь.

В ближайших планах кинотеатра:



• ночь кино;

• показ фильма "Судьба человека" (12+) в рамках проекта "Великое кино великой страны";

• фестиваль уличного кино;

• неделя польского кино "Висла".

Кинотеатр откроется с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Посетителей просят взять защитную маску.