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Кинотеатр "Премьер" в Петрозаводске возобновляет работу

Новости. Культура
14:57, 19 Августа 2020
фото: © Кинотеатр "Премьер"
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В четверг, 20 августа, в 14.00 кинотеатр "Премьер" примет первых посетителей, сообщили в Минкультуры Карелии.

В репертуаре кинотеатра четыре фильма для разных возрастных категорий: "Куриный забег" (6+), "Ключ времени" (12+), "Неизвестная Италия. Матера – город из камня" (12+) и "Тень звезды" (16+).

Расписание и подробности смотрите здесь.

В ближайших планах кинотеатра:

• ночь кино;
• показ фильма "Судьба человека" (12+) в рамках проекта "Великое кино великой страны";
• фестиваль уличного кино;
• неделя польского кино "Висла".

Кинотеатр откроется с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Посетителей просят взять защитную маску.

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Комментарии

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кир
2020-08-19 15:04:23
Сатана (бизнес) там правит бал.©
Гость
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