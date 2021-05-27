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Российские родители назвали лучшие города для карьеры детей

Новости. Общество
20:40, 27 Мая 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Исследовательский центр портала Superjob опубликовал результаты опроса родителей несовершеннолетних детей о предпочтениях в выборе городов для профессиональной реализации. Своим мнением с центром поделились 7,5 тысячи жителей российских городов-миллионников.

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Как оказалось, почти три четверти москвичей (74%) желают детям после получения профессии остаться жить в российской столице. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге: о том, чтобы дети остались жить в городе на Неве, мечтают 73% родителей. На третьем месте в родительском рейтинге лучших городов для карьеры детей – Казань, где две трети родителей хотят, чтобы дети, повзрослев, остались в столице Татарстана.

В числе мегаполисов, жители которых достаточно часто желают детям остаться в своем городе, – Самара (59%), Нижний Новгород (57%), Краснодар (54%) Ростов-на Дону и Екатеринбург (по 50%). Реже всего хотят, чтобы дети остались в своем городе, родители из Волгограда (28%), Омска (34%) и Уфы (35%).

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