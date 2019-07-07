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Новости. Общество
13:19, 07 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

Российские садоводы попросили ограничить импорт фруктов

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Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, а также повысить ввозные пошлины на эту продукцию, пишет ТАСС.

"Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в третьем и четвертых кварталах (2019 года - прим. ТАСС) и первом квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", - говорится в письме.

Как отмечают участники отрасли, с момента получения первых плодов урожая и до конца года в Россию массово ввозят импортные фрукты по очень низким ценам из Молдавии и Сербии. Аналогичную продукцию доставляют на территорию России через Белоруссию в порядке реэкспорта. "Это связано с отсутствием достаточных мощностей длительного хранения фруктов в этих странах. Производители этих стран вынуждены "сбрасывать" в указанный период продукцию по минимальным ценам, что сильно вредит отечественным производителям, сбивая цену реализации", - считают авторы обращения.

При этом они замечают, что острый дефицит площадей хранения фруктов существует и в России. Нехватка мощностей по хранению плодовой продукции приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в тот же период после сбора урожая, в который активно насыщается рынок дешевой импортной продукцией. Это ведет к недополучению прибыли, к балансированию садоводов на грани рентабельности, а соответственно и низкой инвестиционной привлекательностью отрасли и снижению темпов ее развития.

Аналогичное письмо направили Гордееву представители союза "Садоводы Кубани", которые крайне обеспокоены решением правительства России продлить льготный режим на поставку фруктов из Молдовы до конца 2019 года. По мнению садоводов Кубани, поступающая на рынок импортная плодовая продукция приводит к уменьшению доходов предприятия и сокращению налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Для защиты внутреннего рынка и обеспечения продовольственной безопасности страны они просят вице-премьера ввести механизм квотирования на импортные яблоки, а также установить пониженную ставку НДС на отечественную продукцию в размере 10%, сообщает ТАСС.

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Комментарии

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кир
2019-07-07 13:26:19
У нас политика всегда выше экономики была, есть и будет. :)
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