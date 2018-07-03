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Новости. Общество
18:00, 03 Июля 2018

Российские школьники будут сдавать два новых обязательных экзамена

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Обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку будет введен в 2022 году, уже разрабатываются задания.

Об этом сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает 47news.

"С 2022 года будет введен иностранный язык, уже сейчас разрабатываем задания. Мы учитываем результаты ОГЭ для того, чтобы были объективные результаты. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию. Если иностранный язык будет обязательный, то он будет двухуровневый. То, что английский будет разделен на два уровня, выходит из стандарта 2010 года",- сказал Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева, в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в соответствии и с экспертным, и с профессиональным мнением, планируется с 2022 года ввести экзамен по иностранному языку, а в 2020 году ввести пилот в 19 регионах.

На сегодняшний день иностранный язык сдает всего 11,5% школьников.

С 2020 года обязательным станет ЕГЭ по истории.

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