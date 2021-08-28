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Российские туристы назвали, что их больше всего раздражает в регионах

Новости. Общество
19:40, 29 Августа 2021
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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В опросе приняли участие люди старше 18 лет, посещавшие курорты и туристические места России в течение последних 3 лет.

Респондентов просили назвать три вещи, которые раздражают их в том или ином регионе. Чаще всего вариант «ничего не раздражает» выбирали в Калининградской области (46%), Дагестане (43%), а также Камчатке и Ставропольском крае (по 42%), сообщает РБК.

При этом основными раздражителями в Калининградской области стали отсутствие инфраструктуры (18%), завышенные цены (16%) и климат/насекомые (10%).

Отдыхавшие в Дагестане также жаловались на инфраструктуру (13%), небрежное отношение к природе и мусор (10%) и отношение местных жителей (6%).

Посещавшие Камчатку среди раздражителей указывают цены (23%), инфраструктуру (19%) и отношение местных жителей (13%), а гости Ставропольского края помимо инфраструктуры (24%) и цен (17%) сетуют на большое количество туристов (16%).

Основными проблемами Крыма респонденты считают плохую инфраструктуру (33%), цены (30%) и отношение местных к туристам (15%), а те, кто ездил в Краснодарский край, среди главных раздражителей назвали завышенные цены (36%), инфраструктуру (26%), большое число туристов (25%), а также мусор (24%).

В топе раздражающих туристов вещей почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай (6%), там среди главных проблем туристы называют цены (21%), мусор (12%) и плохие дороги (9%).

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