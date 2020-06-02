Российские военные-добровольцы испытают на себе вакцину от COVID-19

Минобороны объявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса.

Российское Минобороны объявило, что в стране начинаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. Тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали, пишет "Интерфакс".

"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", – говорится в сообщении.

В разработке участвовали военные – сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе этого института. 3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

Ранее Сергей Шойгу пообещал президенту Владимиру Путину, что военные завершат до конца июля клинические испытания вакцины. О том, что военные участвуют в разработке вакцины, 7 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.