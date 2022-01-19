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Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Новости. Общество
20:30, 19 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Новый метод исследования оказался более быстрым и не уступающим в точности существующему типу тестирования.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изобрели новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени», — говорится в релизе.

В Минобороны пояснили, что в набор включили специальное вещество, которое инактивирует вирус всего за минуту. Это позволяет практически сразу приступить непосредственно к исследованию. Какой именно это реагент, не раскрывается — это ноу-хау российских военных.

«Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот», — рассказали в военном ведомстве.

Так, традиционный анализ ПЦР занимает около часа, а с учетом подготовки проб — два часа. Новый тест обладает такой же точностью — не менее 95 процентов, заверили разработчики. Не поменялась и методика — взятые пробы помещают в специальный раствор и затем отправляют на исследование.

Набор получил название «КовиГен-LAMP», он полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

«За счет того что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу», — добавили в Минобороны.

Военных врачей уже обучают работе с новыми тестами. Для них организовали курсы, на которых они знакомятся с теорией нового метода и специальным оборудованием, работают в лаборатории, учатся готовить пробы и ставить реакции.

В разработке участвовали специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их коллеги из научно-производственной фирмы «Синтол».

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