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Российские журналисты разглядели в ананасах символы сатанистов

Новости. Общество
23:30, 06 Ноября 2020
фото: pixabay.com / Security
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Авторы передачи "Тайны Чапман", которая выходит на телеканале РЕН ТВ, рассказали об опасности ананасов для россиян.

По мнению создателей программы, некоторые виды тропического плода могут негативно влиять на людей из-за "дьявольской" формы чешуек. Отрывок эфира доступен в Twitter. Об этом рассказывает Lenta.ru.

"Действие, которое оказывают на людей ананасы, зависит от формы чешуек и изображенного на них рисунка", — заявил диктор передачи. Затем он предложил внимательно рассмотреть кожуру фрукта, а именно чешуйки одного из популярных сортов ананаса.

"Некоторые видят на них символ сатанистов — пентаграмму. А если приглядеться, на ананасе можно обнаружить и самого падшего ангела", — заключил голос за кадром.

Отрывок передачи рассмешил пользователей соцсетей. Часть из них пошутили, что "будут гореть в аду" из-за того, что съели слишком много ананасов в своей жизни. Другие с иронией предположили, что некоторые овощи, вроде картофеля с глазками, тоже могут навевать ужас своим "дьявольским" происхождением.

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