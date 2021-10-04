Российский актер раскрыл имя убийцы Талькова

Российский актер Николай Лещуков в эфире «Новые русские сенсации» назвал имя убийцы певца Игоря Талькова.

Артист был застрелен 6 октября 1991 года у входа на сцену перед концертом в Петербурге. Лещуков отметил, что однажды рассказывал про фильм, посвященный убийству Талькова, своему приятелю — бывшему телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. И тот во всем сознался. Было это все несколько лет назад. Об этом информирует «Московский комсомолец».

«Я ему говорю: «Вот опять показывали». На что он заявляет — он был человеком эмоциональным: «Им что, делать нечего, снимать нечего? Кто убил, кто убил? Да я убил!» — поведал Лещуков.

Как отметил Лещуков, причиной конфликта стала просьба Азизы к Талькову выступить вместо нее на разогреве на концерте. С этой просьбой Малахов обратился к певцу, между ними началась ссора, которая привела к драке и смерти.

Самого Малахова уже нет в живых: после инцидента он стал много пить, потом «проникся» верой, ушел в монастырь, затем некоторое время жил в глухой деревне, а еще через некоторое время умер.