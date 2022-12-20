Российский аналог «Википедии» запустят в начале 2023 года

Глава Минцифры анонсировал скорый запуск ресурса «Знания».
Запуск отечественного аналога «Википедии» — портал «Знания» — запланирован на первый квартал 2023 года, заявил в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Об этом пишет агентство «Прайм».
«Википедия» у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь свой собственный портал. Мы его создаём — портал «Знания» …сейчас там уже накоплено более 100 тысяч статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года», — сказал он.
Шадаев добавил, что размещенные на портале материалы прошли многоступенчатую верификацию.
«Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс, наш портал «Знания» был приоритезирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше «Википедии»», — пояснил он.
Сейчас портал работает в тестовом режиме.
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