Российский аналог «Википедии» запустят в начале 2023 года

Глава Минцифры анонсировал скорый запуск ресурса «Знания».

Запуск отечественного аналога «Википедии» — портал «Знания» — запланирован на первый квартал 2023 года, заявил в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Википедия» у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь свой собственный портал. Мы его создаём — портал «Знания» …сейчас там уже накоплено более 100 тысяч статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года», — сказал он.

Шадаев добавил, что размещенные на портале материалы прошли многоступенчатую верификацию.

«Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс, наш портал «Знания» был приоритезирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше «Википедии»», — пояснил он.

Сейчас портал работает в тестовом режиме.