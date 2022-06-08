Российский банк начал работать в ДНР И ЛНР

Промсвязьбанк стал первым российским банком, начавшим работу в Донецкой и Луганской народных республиках.

Председатель банка Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона. Промсвязьбанк (ПСБ) начинает работу в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на банк.

«ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона», — отмечается в сообщении.

Банк уже приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, «сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов».

«Став первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР, ПСБ нацелен на предоставление жителям и бизнесу республик доступа к широкой кредитно-финансовой продуктовой линейке банка, а также намерен оказывать содействие развитию экономики каждого региона, укреплению их финансовой устойчивости, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению благополучия и качества жизни местного населения», — приводятся в сообщении слова Фрадкова.

Сотрудничество банка и республик предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона, развитие на их территориях современных финансовых сервисов и предоставление населению и бизнесу полного спектра банковских услуг, а также банковское сопровождение социальных функций, в том числе, обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР.

«Банк до конца 2022 года поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе — потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов», — отмечается в сообщении.