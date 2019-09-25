09:20, 25 Сентября 2019
Российский Минэк заявил о срыве сроков реализации части проектов программы развития Карелии
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Несколько проектов, которые должны быть завершены в 2019 году в рамках федеральной целевой программой (ФЦП) развития Карелии, могут быть не завершены в указанные сроки.
Об этом заявил руководитель министерства экономического развития России Максим Орешкин.
"Программа непростая. Очевидно, стопроцентного выполнения не будет, но сейчас руководство региона - они ответственны за реализацию ФЦП - старается сделать все, чтобы запланированные мероприятия были выполнены", - сказал Орешкин.
Министр добавил, что для лучшего выполнения программа была переструктурирована. Кроме того, Карелия получила дополнительные средства сверх финансирования по нацпроектам и других программам, пишут "Вести Карелии"
Подробнее читайте в материале издания.
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