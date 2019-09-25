Российский Минэк заявил о срыве сроков реализации части проектов программы развития Карелии

Несколько проектов, которые должны быть завершены в 2019 году в рамках федеральной целевой программой (ФЦП) развития Карелии, могут быть не завершены в указанные сроки.

Об этом заявил руководитель министерства экономического развития России Максим Орешкин.

"Программа непростая. Очевидно, стопроцентного выполнения не будет, но сейчас руководство региона - они ответственны за реализацию ФЦП - старается сделать все, чтобы запланированные мероприятия были выполнены", - сказал Орешкин.

Министр добавил, что для лучшего выполнения программа была переструктурирована. Кроме того, Карелия получила дополнительные средства сверх финансирования по нацпроектам и других программам, пишут "Вести Карелии"

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