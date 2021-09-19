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Российский пенсионер сорвал овации, сев на шпагат на избирательном участке

Новости. Общество
21:20, 19 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат.

Восьмидесятидвухлетний житель Башкирии проголосовал на выборах в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих, рассказали РИА Новости в территориальной избирательной комиссии Туймазинского района.

История произошла на избирательном участке № 2987 в городе Туймазы.

«Это уникальный житель города — 82-летний Николай Саранчин. Сегодня на избирательном участке после голосования он сел на шпагат, все присутствующие ему аплодировали», — рассказал представитель комиссии.

По его словам, Саранчин ведет здоровый образ жизни, бегает по городу, обливается холодной водой, призывает всех следовать его примеру. «Его любят и уважают, он известен в нашем городе», — пояснил собеседник.

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