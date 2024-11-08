Российский врач Николай Дайхес поздравил главу Карелии с высокой наградой

Накануне Артуру Парфенчикову вручили Орден Александра Невского.
С высокой наградой поздравил главу Карелии известный российский врач, общественный и политический деятель Николай Дайхес, сообщили в официальном паблике республики Карелия.
Президентскую награду — Орден Александра Невского — вручили накануне Артуру Парфенчикову в Екатерининском зале Кремлевского Дворца.
Одним из первых руководителя региона поздравил Николай Аркадьевич Дайхис — директор ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», отметили в источнике.
Напомним, государственную награду вручил Артуру Парфенчикову первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание