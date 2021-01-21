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Российский врач раскрыл главную трудность в восстановлении после COVID-19

Новости. Общество
19:40, 21 Января 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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После коронавируса труднее всего получается восстановить работу кишечника, а не обоняние или режим сна.

Об этом рассказал врач-ревматолог Павел Евдокименко в видео, опубликованном на его YouTube-канале, сообщает Лента.ру.

"Эта проблема самая сложная. В большинстве случаев она возникает у тех, кто принимал антибиотики. Могут быть аллергические реакции. Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше", — сказал Евдокименко. Способствовать восстановлению организма могут продукты пчеловодства, витамины группы B, малина с минимальным количеством сахара и калина, добавил врач.

Кроме того, Евдокименко раскрыл фактор, из-за которого больной COVID-19 может чувствовать себя наиболее разбитым. По его словам, это связано с физическим переутомлением, недосыпом и стрессами.

Ранее заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, что для восстановления легких после COVID-19 важно правильно и разнообразно питаться, но не сидеть на диетах, которые могут отрицательно сказаться на иммунитете. Он добавил, что также необходимо выполнять специальную гимнастику, которая способствует укреплению и легких, и иммунитета.

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