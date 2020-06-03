Российско-финляндскую границу в карельском поселке Вяртсиля в мае пересекали, в основном, россияне

Граница остается закрытой для туристов.

На самом популярном в Карелии пункте пропуска в районе поселка Вяртсиля в мае было зафиксировано 8723 пересечения российско-финляндской границы. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, 95% из них совершили россияне, около 1,5% - финны, а еще около 3% - граждане других стран.

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом трафик на этом участке границы упал на 91%. Причиной тому стали карантинные меры, введенные как российскими, так и финляндскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время граница между Россией и Финляндией остается закрытой для туристов.