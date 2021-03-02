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Российскому автопрому угрожает дефицит микросхем

Новости. Экономика
19:40, 03 Марта 2021
фото: © Андрей Холмов/ТАСС
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Пока отечественные автозаводы покрывают нехватку чипов из складских запасов.

Российские поставщики электроники для автомобилей, в частности навигационных систем, столкнулись с общемировым дефицитом чипов. Как пишет "Коммерсант", пока отечественные автозаводы не снижают выпуск, дефицит покрывается из складских запасов. Но в других странах производство уже затронуто, а из-за длительного цикла выпуска и ограниченных мощностей нехватка чипов может затянуться не менее чем на полгода.

Как отмечают эксперты, весной прошлого года на фоне коронавируса автоконцерны сократили заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов. Речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

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