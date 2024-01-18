Россыпнов рассказал об итогах встречи с жителями Чалны по вопросам энергоснабжения

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии сообщил, как будут решаться имеющиеся проблемы.

Виктор Россыпнов провел очередную встречу с жителями по вопросам энергоснабжения. Она состоялась в поселке Чална.



Здесь, как пояснил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии в личном профиле, вследствие активного жилищного строительства в период пиковых нагрузок приходящая мощность практически исчерпалась.





«Чтобы решить эту проблему, требуются согласованные действия двух крупных сетевых компаний. „ПСК“ подаст заявку на увеличение мощности в вышестоящую сетевую организацию — Карельский филиал ПАО „Россети Северо-Запад“, которая, в свою очередь, заменит трансформатор на подстанции ПС-18П на более мощный. Предварительные переговоры между сетевыми компаниями уже проведены», — отметил Россыпнов.



По его словам, в 2025 году Карельский филиал ПАО Россети Северо-Запад планирует завершить строительство нового центра питания ПС Гранит, что обеспечит разгрузку существующих центров питания, а также увеличит надежность энергоснабжения потребителей в районе Чалны и Бесовца.

«На следующей неделе — 24 января в 18 часов проведем встречу с жителями Заозерья, на нее также приглашаю и жителей деревень Ялгуба и Суйсарь. Встречаемся в здании администрации на Новоручейной, 5а, если оно не сможет вместить всех желающих, готовы общаться на улице», — анонсировал министр.



Кроме того, 25 января в 18 часов пройдет встреча с жителями Новой Вилги в местном Доме Культуры на Нововилговском шоссе, 15.



«Вопросы, касающиеся организации электроснабжения, можно отправлять мне в личные сообщения до 23 января», — добавил Виктор Россыпнов.