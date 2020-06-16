Рост числа кибератак обнаружен экспертами

Число кибератак на устройства пользователей по всему миру в I квартале 2020 года выросло на 22,5% по сравнению с концом прошлого года.

Преимущественно атаки были направлены на госучреждения, сообщает RNS со ссылкой на данные компании Positive Technologies.

"По данным исследования, в I квартале 2020 года было выявлено на 22,5% больше кибератак, чем в IV квартале 2019 года", - отмечают эксперты.

Подчёркивается, что преимущественно атаки были направлены на государственные учреждения, промышленные предприятия, финансовую отрасль и медицинские организации. Существенно выросла доля атак на госучреждения с использованием вредоносного ПО (81% против 66%) и методов социальной инженерии (79% против 66%).

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