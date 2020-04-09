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Рост числа уволенных работников в Карелии в Минэке объяснили последствиями эпидемии

Новости. Общество
14:22, 10 Апреля 2020
фото: pixabay
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Количество уволенных, переведенный на неполный рабочий день или на удаленную работу жителей Карелии, в начале апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за карантинных мероприятий.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Управление труда и занятости мониторит следующий вопрос – это сколько предприятий, субъектов МСП подали сведения об увольнении работников, например, в связи с ликвидацией организаций, либо с сокращением численности, либо с сокращением штата. А также неполную занятость, то есть, кого перевели на неполную занятость, кого перевели на удаленный режим работы...", - сказал Ермолаев.

На сколько выросло число таких предприятий, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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