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Рост числа зараженных коронавирусом продолжается в России: побит очередной рекорд

Новости. Общество
11:39, 21 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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За последние сутки в России выявлено 24 822 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 21 ноября, в России выявлено 24 822 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Вчера в стране было обнаружено 24 318 случаев COVID-19.

За нынешние сутки подтверждено 467 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 35 778 человек.

За день выписано в связи с выздоровлением  26 021 человек. За весь период выписано в связи с выздоровлением  1 577 435 человек.

Всего с начала пандемии было обнаружено  2 064 748 случаев заражения ковидом.

В Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии.

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