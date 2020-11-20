Рост числа зараженных коронавирусом продолжается в России: побит очередной рекорд

За последние сутки в России выявлено 24 822 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 21 ноября, в России выявлено 24 822 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Вчера в стране было обнаружено 24 318 случаев COVID-19.

За нынешние сутки подтверждено 467 летальных случаев с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 35 778 человек.

За день выписано в связи с выздоровлением 26 021 человек. За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 577 435 человек.

Всего с начала пандемии было обнаружено 2 064 748 случаев заражения ковидом.

В Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии.