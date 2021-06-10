Рост доходов бюджета Карелии связан с увеличением зарплат на предприятиях, считает Минфин

Министр финансов Карелии Елена Антошина объяснила рост доходов бюджета республики в 2021 году улучшением ситуации в экономике, в том числе увеличением прибыли предприятий и фондов оплаты труда.

Об этом министр сообщила журналистам, комментируя изменения в бюджете, которые принял сегодня парламент Карелии.

По подсчетам Минфина, платежи по налогу на доходы физических лиц вырастут на 551,4 млн рублей по сравнению с показателями, которые ранее были заложены в бюджет. «Фонд оплаты труда наших организаций увеличивается, в том числе, благодаря тем мерам которые республика приняла по поддержке бизнеса, по поддержке экономики в сложных период», — пояснила глава Минфина. Как этим меры повлияли на прибыль предприятий, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».