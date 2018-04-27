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Новости. Экономика
15:46, 27 Апреля 2018

Рост потребления электроэнергии в Карелии говорит об улучшении жизни

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Так считает помощник полпреда президента на Северо-Западе.

Увеличение потребления электроэнергии в Карелии свидетельствует о росте промышленности и улучшении жизни в республике, считает помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев.

Об этом он заявил на региональной инвестиционной энергетической конференции, прошедшей накануне в Петрозаводске.

В конференции участвовали представители предприятий энергетики и органов власти Кареоии, Псковской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областей и Ненецкого автономного округа.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузя
2018-04-27 17:21:56
Да уж, страна дураков,точно....
Неравнодушный
2018-04-27 16:51:54
Обожаю электричество.
Leopol'd
2018-04-27 16:40:43
Плохое отопление и газоснабжение еще не такие показатели обеспечит. Главное с июнем не сравнить случайно.
Мизантроп
2018-04-27 16:12:50
Майнинг, не?
User
2018-04-27 16:19:32
Мизантроп, зима. Ща снизится взад.
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