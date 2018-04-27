Рост потребления электроэнергии в Карелии говорит об улучшении жизни

Так считает помощник полпреда президента на Северо-Западе.

Увеличение потребления электроэнергии в Карелии свидетельствует о росте промышленности и улучшении жизни в республике, считает помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев.

Об этом он заявил на региональной инвестиционной энергетической конференции, прошедшей накануне в Петрозаводске.

В конференции участвовали представители предприятий энергетики и органов власти Кареоии, Псковской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областей и Ненецкого автономного округа.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".