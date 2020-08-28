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"Рост производства в Карелии обеспечили промышленные гиганты и сельхозпроизводители"

Новости. Экономика
17:26, 28 Августа 2020
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин
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Вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов рассказал, за счет каких отраслей республика вошла в тройку лидеров среди регионов России по росту промышленного производства.

По итогам января-июля 2020 года Карелия вошла в тройку лидеров среди регионов России по росту промышленного производства. За семь месяцев индекс промышленного производства в Карелии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,8%, в то время, как по России эта цифра ниже - 95,8%.

Как пояснил нашему изданию вице-премьер республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов, ощутимый рост промышленного производства был достигнут, несмотря на пандемию коронавируса, так как работа системообразующих предприятий не приостанавливалась, - власти сформировали их перечень и в индивидуальном порядке определили мероприятия по поддержке и развитию производства.

"Опережающий рост производства в Карелии обеспечили промышленные гиганты и сельхозпроизводители, - отметил Дмитрий Родионов. – Это предприятия добывающей отрасли, прежде всего, "Карельский окатыш", производители машин и оборудования – "Петрозаводскмаш", а также производители пищевых продуктов и предприятия рыбной отрасли».

По словам Дмитрия Родионова, наибольший рост был отмечен в добыче полезных ископаемых - 147,3%, что связано с увеличением производства АО "Карельский окатыш", продолжающего реализацию семи инвестиционных проектов по модернизации производства. Производство машин и оборудования увеличилось на 23,5%, что связано с реализацией проектов, предусматривающих расширение производства и освоение новых видов продукции  филиалом АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске и ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР".

Значительно - на 36,9% - выросло производство пищевых продуктов. Это результат увеличения выпуска мясных полуфабрикатов, рыбоперерабатывающей продукции, колбасных изделий. За счет роста объемов выпускаемой продукции ООО "АлкоВорлд" индекс в производстве напитков составил 184,7%. 

По данным Минсельхоза Карелии за январь-июль 2020 года производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,1% к аналогичному периоду 2019 года и составило 37,7 тыс. тонны. Сельскохозяйственными предприятиями республики произведено 34,2 тыс. тонн молока (101,6%).

Предприятиями рыбной отрасли Карелии за январь-июль 2020 года выловлено 83,9 тыс. тонны рыбы (в 1,8 раза больше соответствующего периода 2019 года). Производство рыбы, ракообразных и моллюсков увеличилось в 1,7 раза и составило 54 тыс. тонн.

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Комментарии

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Изя
2020-08-28 18:03:33
Типа всё растёт , только этого не видно жителям . Бред .
В отставку приставы и буряты с москвичом собирайтесь .
Чемодан - вокзал- никуда :)
Гость
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