Рост промышленного производства в Карелии оказался выше среднего по России

Промышленное производство в Карелии в первом полугодии 2018 года выросло на 3,3%, что выше среднероссийского показателя, который составил 3%.

Это следует из подготовленной Карелиястатом презентации "Мониторинг основных эконмических и социальных показателей Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.

В рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа Карелия заняла 6-е место.

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