Рост промышленности Карелии, наметившийся в конце 2021 года, в январе снова сменился падением

Промышленное производство в Карелии в январе 2021 года сократилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Ухудшились показатели в обрабатывающих производствах и видах деятельности, связанных с энергетикой и ЖКХ. Выросла только добыча полезных ископаемых.

В прошлом году промышленность Карелии сокращалась на протяжении 9 месяцев, и начала расти только в октябре. По итогам 2021 года официальная статистика зарегистрировала рост на 1,4% по сравнению с 2020 годом.