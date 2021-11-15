Рост промышленности Карелии немного ускорился под Новый год

Карелиястат обновил данные об индексах промышленного производства в Карелии в 2021 году - появилась статистка за 11 месяцев, которая показывает рост показателей.

За январь-ноябрь промышленное производство выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлго года. По итогам 10 месяцев этот показатель был ниже - 0,7%.

Официальная статистка характеризует ситуацию в основных видах экономической деятельности.

В их числе водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. По сравнению с тем же периодом 2020 года производство в этих областях выросло на 16,4%.

Кроме того, на 3,8% увеличилась добыча полезных ископаемых.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха показатель сократился на 1,3%.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, произошел спад на 1,5%.