Рост расходов на "социалку" позволил Карелии остаться в "середнячках" среди регионов РФ

Темпы роста расходов на социальную сферу в Карелии в 2018 году оказались намного выше общероссийского показателя.

Резкий рост расходов на "социалку" позволил Карелии остаться в "середнячках" по объему социальных расходов на душу населения.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости при составлении рейтинга регионов России о социальной ориентированности бюджетов.

По сравнению с 2017 годом в Карелии социальные расходы выросли на 15% при общероссийском показателе 9,9%. Доля таких затрат в общем объеме расходов бюджета Карелии превысила 65%, что тоже выше показателей большинства российских регионов.

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