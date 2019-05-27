15:32, 27 Мая 2019
Рост расходов на "социалку" позволил Карелии остаться в "середнячках" среди регионов РФ
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Темпы роста расходов на социальную сферу в Карелии в 2018 году оказались намного выше общероссийского показателя.
Резкий рост расходов на "социалку" позволил Карелии остаться в "середнячках" по объему социальных расходов на душу населения.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости при составлении рейтинга регионов России о социальной ориентированности бюджетов.
По сравнению с 2017 годом в Карелии социальные расходы выросли на 15% при общероссийском показателе 9,9%. Доля таких затрат в общем объеме расходов бюджета Карелии превысила 65%, что тоже выше показателей большинства российских регионов.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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