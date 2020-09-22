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Рост торговли в Карелии в августе сменился спадом

Новости. Экономика
12:47, 23 Сентября 2020
фото: ТАСС/Сергей Савостьянов.
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Восстановление роста розничной торговли в Карелии, начавшееся после отмены "антивирусных" ограничений, снова сменилось спадом в августе.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

В июле оборот отрасли увеличился на 5,9% по сравнению с июнем, а в августе сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

В итоге общий показатель оборота розничной торговли за январь-август 2020 года остался почти на уровне аналогичного периода прошлого года.

Как воспринимают ситуацию сами ритейлеры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-09-23 12:54:32
Пофиг. Каждого интересует только личное благополучие.
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