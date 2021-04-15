Рост цен на автомобили в Карелии объяснили дефицитом

Автодилеры в Карелии в 2021 году уже несколько раз переписывали ценники – подорожали машины как иностранных, так и отечественных брендов.

О причинах подорожания говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

"Ускорение роста цен на автомобили связано с ограниченным предложением на региональном авторынке из-за сокращения поставок в условиях пандемии", - говорится в обзоре. Подробнее о ценах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".