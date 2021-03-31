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Рост цен на бензин в Петрозаводске остановился впервые с начала года

Новости. Общество
09:13, 01 Апреля 2021
фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Цены на бензин и дизельное топливо в Петрозаводске за неделю не изменились, сообщает Карелиястат.

Это следует из результатов мониторинга потребительских цен за период с 23 по 29  марта.

Средняя стоимость литра АИ-92 сохранилась на уровне 45 рублей 36 копеек, АИ-95 – 47 рублей 97 копеек, АИ-98 – 55 рублей 35 копеек.

Цена на дизельное топливо также не изменилась и составила 51 рубль 6 копеек за литр.

Ранее Минэнерго объяснило подорожание автомобильного топлива ростом сезонного спроса - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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наташка
2021-04-01 10:44:02
Новые люди предлагают улучшить жизнь россиян
Кузя
2021-04-01 10:06:15
Меньше ездить будут, больше пешком ходить, с такими ценами на бензин....
Изя
2021-04-01 09:49:53
Бредятина от Карелиястата . На Шуйском ш. А92 стоит 48.50 , у автовокзала Арис 45.50 , На Вытегорке 46.50 . Куда дальше то уже " стабилизироваться ??
кир
2021-04-01 09:26:40
Зато начался отъём денег у населения на ул. Л. Чайкиной. Добровольным и законным путем. Свято место пусто не бывает, - сказал кот.
Изя
2021-04-01 09:52:04
кстати . привэт ))) :)
Гость
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