Рост цен на бензин в Петрозаводске остановился впервые с начала года

Цены на бензин и дизельное топливо в Петрозаводске за неделю не изменились, сообщает Карелиястат.

Это следует из результатов мониторинга потребительских цен за период с 23 по 29 марта.

Средняя стоимость литра АИ-92 сохранилась на уровне 45 рублей 36 копеек, АИ-95 – 47 рублей 97 копеек, АИ-98 – 55 рублей 35 копеек. Цена на дизельное топливо также не изменилась и составила 51 рубль 6 копеек за литр. Ранее Минэнерго объяснило подорожание автомобильного топлива ростом сезонного спроса - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".