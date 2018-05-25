Рост цен на бензин в Петрозаводске увеличился вдвое

Стоимость основных марок бензина и дизельного топлива в Петрозаводске за последнюю неделю выросла сразу на 2-3% - это вдвое больше темпов роста цен, зафиксированных в середине мая.

По данным Карелиястата, за период с 14 по 21 мая стоимость бензина АИ-92 увеличилась, в среднем, на 3% - до 40,33 рубля.

Неделей раньше бензин этой марки подорожал на 1,8%.

Как дорожает 95-й бензин и дизельное топливо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".